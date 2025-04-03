Что произошло за день: четверг, 3 апреля

Переговоры главы РФПИ с администрацией Трампа, уход главы Ространснадзора с поста, пожар на Онежском судостроительном заводе, очереди во "Внуково"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию, ведомство возглавил его заместитель Виктор Гулин.

- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа. В Кремле заявили, что он находится в США в рамках мандата, определенного Владимиром Путиным.

- На Онежском судостроительном заводе в Карелии произошел пожар. Его уже потушили, завод продолжит работу. Пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо. Известно, что на протяжении примерно двух лет он проживает в ОАЭ.

- Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, если это будет устойчивой тенденцией, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года.

- Цены на нефть ускорили падение на новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи. Июньские фьючерсы на сорт Brent и фьючерсы на нефть WTI на май по итогам сессии могут показать худший результат с 2022 года.

- Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американского и британского Elton John AIDS Foundation.

- "Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации, которая будет проводиться до конца апреля. Пассажирам международных рейсов рекомендуют приезжать за три часа до вылета.

- В Москве в субботу резко похолодает, в воскресенье начнется снег, а снежный покров сохранится в течение следующей рабочей недели.