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Снижение цен на нефть ускорилось, Brent у $69,7 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение на новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:39 по Москве торгуются по $69,69 за баррель, что на $5,23 (6,98%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $5,44 (7,59%), до $66,27 за баррель.

По итогам сессии оба контракта могут показать худший результат с 2022 года.

Инвесторы продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил в среду о решении ввести ответные пошлины в отношении торговых партнеров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ. Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Трейдеры и аналитики ожидают усиления волатильности цен на нефтяном рынке в ближайшей перспективе на фоне изменения ситуации с пошлинами в результате переговоров и ответных мер других стран.

"Контрмеры неизбежны, и, судя по первоначальной реакции рынка, рецессия и стагфляция уже стали пугающе возможны", - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.

"Поскольку тарифы в конечном итоге оплачиваются внутренними потребителями и предприятиями, их издержки будут неизбежно расти, препятствуя росту экономического благосостояния", - добавил эксперт.

Между тем согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Brent WTI США Дональд Трамп
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