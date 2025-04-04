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Фигурант дела о гибели людей в ТЦ "Времена года" получил 4 года колонии-поселения

Суд счел, что бывший главный инженер Боткин не устранил критический дефект сварки, что и вызвало прорыв трубы с горячей водой

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о гибели четырех женщин из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте летом 2023 года, сообщила столичная прокуратура.

Бывший главный инженер ТЦ Евгений Боткин признан виновным по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц).

Суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения. Также подсудимый лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением производственного контроля за соблюдением требований промбезопасности на опасном производственном объекте.

Суд установил, что Боткин занимал должность главного инженера коммерческой организации, в ведении которой находился, расположенный в ТЦ "Времена года" участок трубопровода теплосети.

"Он допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением, расположенного в торговом центре, - сказано в пресс-релизе прокуратуры. - Совокупность допущенных Боткиным нарушений требований промышленной безопасности привела к тому, что 22 июля 2023 года в техническом помещении, расположенном на цокольном этаже произошел прорыв подающего трубопровода тепловой сети, перегретая вода заполнила помещения, арендуемые продовольственным магазином".

Тогда термические травмы получили 16 сотрудников магазина, четверо из них погибли на месте. Здоровью 8 человек причинен вред различной степени тяжести. Материальный ущерб организации арендатора превысил 27 млн рублей, напомнила прокуратура.

Комплексная инженерно-техническая экспертиза назвала непосредственной причиной прорыва трубы "критический дефект сварного соединения оборудования под давлением, расположенного в торговом центре, а также отсутствие надлежащей организации и осуществления производственного контроля за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием оборудования под давлением, что не позволило обеспечить заблаговременное выявление дефекта".

Боткина задержали 24 июля 2023 года. На следующий день суд поместил его под домашний арест.

Москва Кутузовский проспект Евгений Боткин Дорогомиловский суд ТЦ Времена года прокуратура Москвы
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