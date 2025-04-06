Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 40

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Еще несколько человек обратились в медучреждения с травмами после урагана в Хакасии, количество пострадавших увеличилось до сорока человек, сообщил в воскресенье Минздрав региона.

"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 40 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Госпитализировано пять человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные находятся на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Накануне в Хакасии прошел ураган, скорость ветра достигала 30 м/с. В связи с природными пожарами в регионе введен режим ЧС.