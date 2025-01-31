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Депутаты Госдумы поддерживают расследование дела бывших топ-менеджеров "Роснано"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы положительно оценивают проводимое расследование фактов злоупотребления должностными полномочиями ряда руководителей "Роснано", сообщили в пресс-службе палаты.

"Депутаты Госдумы поддерживают работу правоохранительных органов в части расследования фактов злоупотребления должностными полномочиями лицами из числа руководства "Роснано". Среди задержанных бывшие заместители Чубайса", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявлял о необходимости привлечь бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса к ответственности: "Карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте".

В МВД 31 января подтвердили задержание трех топ-менеджеров ООО "УК "Роснано"" по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей. Это замруководителя ООО - исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Вячеслав Володин МВД Роснано Госдума Анатолий Чубайс
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