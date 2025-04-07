Требования Морспасслужбы к владельцам танкеров за ликвидацию разлива мазута в Черном море оцениваются в 0,3 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сумма требований ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре 2024 года составляет 314,5 млн рублей.

Такой объем исковых требований озвучил представитель ФГБУ в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Краснодарского края в понедельник, передает корреспондент "Интерфакса".

"Просим взыскать 314 501 704 рубля", - сказал представитель "Морспасслужбы".

Представитель Морспасслужбы в понедельник предоставил в суд расчет стоимости ущерба за все этапы работ по ликвидации, среди них акты выполненных работ, платежные поручения, бухгалтерские ведомости.

Представитель ответчика - "Кама Шиппинг" (владелец танкера "Волгонефть 212") в ходе заседания представил отзыв, в котором возражает против объема заявленных требований, обратив внимание суда, что требования не подтверждены первичной документацией.

"В расчет (ущерба - ИФ) заявлены позиции, которые ни при каких обстоятельствах возмещению не подлежат. Аварийно-спасательные работы Морспасслужбы не являются объектом налогообложения НДС, поэтому НДС взысканию не подлежит. Кроме того, в расчет требований включены общехозяйственные расходы на общую сумму, составляющую порядка 50% от общего объема взыскиваемой суммы. ФГБУ "Морспасслужба" осуществляло аварийно-спасательные работы не на основании договора, а была привлечена, скорее всего, администрацией края либо другими госорганами, соответственно деятельность не являлась коммерческой. Согласно судебной практике, хозяйственные расходы не подлежат включению в состав взыскиваемых убытков", - пояснил представитель ответчика в суде.

Он добавил, что далее позиция может быть скорректирована в связи с представленными документами.

Представитель ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") отметил, что компании необходимо подготовиться для того, чтобы представить расширенный отзыв относительно заявленных требований.

Суд продолжит разбирательство 14 мая.

Как сообщалось, исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов было принято к производству 30 января. Сумма иска ранее не оглашалась.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

Позже, 27 февраля, суд привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212" и оштрафовал компанию на 30 тыс. рублей.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд рублей. Эти требования направлены судовладельцам.

Комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров. Среди основных - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.