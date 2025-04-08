Что произошло за день: вторник, 8 апреля

Второй раунд консультаций России и США, заявление Японии о мирном договоре с Россией, возможность призыва в армию в течение года, прибытие экипажа "Союза МС-27" на МКС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о полном запрете образовательной деятельности для иноагентов. Также принят закон о возможности вынесения приговора в отношении релокантов по 20 видам преступлений.

- Второй раунд консультаций России и США по нормализации работы дипмиссий пройдет в Стамбуле в ближайшие дни.

- Япония хочет заключить мирный договор с Москвой, "правительство будет и дальше придерживаться курса на возвращение островов", говорится в ежегодном докладе МИД страны. В Кремле сообщили, что о возможности контактов говорить не приходится из-за недружественных шагов с японской стороны.

- Госдума приняла закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года.

- Судя по недельным данным по инфляции, замедление темпа роста цен не останавливается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

- В Госдуме второе и третье чтения прошел закон о приеме выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ только по профилю.

- Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-27" перешел на борт МКС. Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким пробудут на орбите 245 суток.

- Нью-Йорк вновь занял первое место по числу долларовых миллионеров в ежегодном отчете Henley & Partners. Москва заняла в списке 40-е место (в городе 30 тысяч миллионеров).