РКН объяснил предназначение Telegram-бота для маркировки популярных каналов

Бот нужен для верификации владельцев этих каналов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разъяснил, что Telegram-бот для маркировки каналов с аудиторией более 10 тысяч пользователей необходим для верификации ведомством их владельцев в рамках утвержденного постановлением правительства порядка, при этом обработка персональных данных при его использовании отвечает требованиям закона.

9 апреля РКН сообщил о начале работы в мессенджере Telegram бота, который позволяет владельцам каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить соответствующую нормативным правилам маркировку. "В мессенджере Telegram начал работать бот @Trustchannelbot, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить маркировку "А+", - сообщил РКН.

"Указанный бот создан в экосистеме платформы Telegram и его подлинность верифицирована данной социальной сетью. Бот предлагает возможность подтверждения владения каналом и получения отметки А+. Данный бот не принадлежит Роскомнадзору", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что в правилах предоставления сведений о персональной странице с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, утвержденных постановлением правительства от 28 декабря 2024 года №1963, закреплен порядок идентификации с применением "программы для электронных вычислительных машин, используемой владельцем социальной сети и предназначенной для упрощения и оптимизации взаимодействия между владельцем социальной сети и Роскомнадзором".

"Передать в бот сведения, в том числе номер заявления и номер телефона, необходимо для верификации владельца персональной страницы - на основании полученных данных Роскомнадзор сравнивает сведения, указанные в заявлении, и сведения о персональной странице, полученные от бота, - отмечается в пресс-релизе. - Персональные данные в рамках использования данного бота обрабатываются на основании пользовательского соглашения и политики, что соответствует требованиям законодательства РФ в области персональных данных".

Президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в установленном правительством составе и порядке. 1 ноября 2024 года Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для подачи заявки на внесение в перечень.

Для незарегистрированных в перечне РКН крупных страниц в соцсетях с 1 января 2025 года законом установлены следующие запреты: на размещение рекламы (рекламодателям запрещено размещать рекламу на странице, у которой нет отметки о включении её в перечень), на репост другими каналами их сообщений, а также на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца (сбор донатов).