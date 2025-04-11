Поиск

РКН объяснил предназначение Telegram-бота для маркировки популярных каналов

Бот нужен для верификации владельцев этих каналов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разъяснил, что Telegram-бот для маркировки каналов с аудиторией более 10 тысяч пользователей необходим для верификации ведомством их владельцев в рамках утвержденного постановлением правительства порядка, при этом обработка персональных данных при его использовании отвечает требованиям закона.

9 апреля РКН сообщил о начале работы в мессенджере Telegram бота, который позволяет владельцам каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить соответствующую нормативным правилам маркировку. "В мессенджере Telegram начал работать бот @Trustchannelbot, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить маркировку "А+", - сообщил РКН.

"Указанный бот создан в экосистеме платформы Telegram и его подлинность верифицирована данной социальной сетью. Бот предлагает возможность подтверждения владения каналом и получения отметки А+. Данный бот не принадлежит Роскомнадзору", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что в правилах предоставления сведений о персональной странице с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, утвержденных постановлением правительства от 28 декабря 2024 года №1963, закреплен порядок идентификации с применением "программы для электронных вычислительных машин, используемой владельцем социальной сети и предназначенной для упрощения и оптимизации взаимодействия между владельцем социальной сети и Роскомнадзором".

"Передать в бот сведения, в том числе номер заявления и номер телефона, необходимо для верификации владельца персональной страницы - на основании полученных данных Роскомнадзор сравнивает сведения, указанные в заявлении, и сведения о персональной странице, полученные от бота, - отмечается в пресс-релизе. - Персональные данные в рамках использования данного бота обрабатываются на основании пользовательского соглашения и политики, что соответствует требованиям законодательства РФ в области персональных данных".

Президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в установленном правительством составе и порядке. 1 ноября 2024 года Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для подачи заявки на внесение в перечень.

Для незарегистрированных в перечне РКН крупных страниц в соцсетях с 1 января 2025 года законом установлены следующие запреты: на размещение рекламы (рекламодателям запрещено размещать рекламу на странице, у которой нет отметки о включении её в перечень), на репост другими каналами их сообщений, а также на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца (сбор донатов).

Минцифры Роскомнадзор Telegram
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

Песков заявил о закрытом характере нынешних переговоров Путина и Уиткоффа

Началась встреча Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев

Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

Дмитриев и Уиткофф провели встречу в Петербурге

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение

Песков подтвердил, что Стив Уиткофф прилетел в Россию

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });