Песков отметил, что беседа Путина и Уиткоффа станет шагом ко встрече глав РФ и США

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является дополнительным шагом к встрече лидеров РФ и США, но к ней еще нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Так или иначе, безусловно, она (встреча с Уиткоффом) станет дополнительным шагом в сторону этой встречи (двух президентов)", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Встреча эта состоится", - подчеркнул Песков.

"Состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться", - добавил он.

Песков напомнил, что Путин и Трамп публично высказывали политическую волю относительно необходимости проведения данной встречи.