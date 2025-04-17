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Омбудсмены Киргизии и России обсудили задержание мигрантов в бане "Бодрость"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль ситуацию с задержанием в Москве в банном комплексе "Бодрость" мигрантов из Киргизии, российские прокуратура и миграционная служба проводят проверки, сообщила пресс-служба омбудсмена Киргизии Джамили Даманбаевой.

Джаманбаева встретилась с Москальковой и на этой встрече выразила обеспокоенность в связи с инцидентом 10 апреля в банном комплексе "Бодрость". По словам Джаманбаевой, при просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время массового задержания граждан Киргизии сотрудниками правоохранительных органов.

"Любые меры административного или силового характера в отношении киргизстанцев должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств", - заявила Джаманбаева.

Омбудсмен Киргизии попросила Москалькову оказать содействие в обеспечении защиты прав граждан.

Москалькова же сообщила, что после ее обращения российские прокуратура и миграционная служба начали проверку по инциденту.

"По данному факту я уже отреагировала и буду держать на контроле. Сейчас в нашей стране ситуация требует повышенной безопасности. Но при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей. К нам недавно поступила информация о ситуации в аэропорту "Шереметьево", что там жестко обращаются с трудовыми мигрантами, долго изучают их документы. Мы вместе с руководством пограничной и таможенной служб изучали этот вопрос и приняли соответствующие меры. Дальше тоже готовы вести работу по каждому конкретному случаю", - заверила Москалькова.

14 апреля МИД Киргизии вручил российскому послу в Бишкеке Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями киргизстанцев в московском банном комплексе "Бодрость" и применением силовых мер.

В ГУ МВД Москвы заявили, что банях были задержаны 25 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания в России, на них составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России). Статья предусматривает штраф и административное выдворение из России.

МВД МИД Татьяна Москалькова Москва Киргизия Бодрость Джамиля Даманбаева
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