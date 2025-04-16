Совфед одобрил закон о возможности судить находящихся за рубежом за фейки о ВС РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности вынесения приговора в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений.

Закон вносит изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ и предусматривает возможность проведения судебного разбирательства по таким правонарушениям без участия подсудимого.

"Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сказала ранее журналистам руководитель рабочей группы по подготовке закона, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами стали 400 депутатов.