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Власти продолжают обсуждать ограничение экспорта золота из России физлицами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают обсуждать ограничение экспорта золота физлицами, и Минфин вернулся к позиции, что это идея правильная.

"Тема обсуждается, движется. Пока мы, должен признаться, не договорились. Но мы считаем, что она правильная, и, надеюсь, договоримся", - заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Там принципиальная позиция есть, некоторые считают, что это вообще не надо делать, - объяснил он суть разногласий. - Среди ведомств есть точка зрения, что это точно такой же товар, который можно возить так же, как все остальное, поэтому не надо ничего ограничивать".

Ограничение экспорта золота физлицами активно обсуждалось в конце 2023 года. Минфин подозревал в активности физлиц способ обойти "курсовую" вывозную пошлину. Но весной 2024 года Моисеев заявил, что с вводом дополнительного коэффициента к НДПИ на золото и отменой "курсовой" пошлины для золотодобытчиков Минфин отказывается от идеи ограничить вывоз, хотя при этом видит необходимость ужесточить надзор.

Минфин Алексей Моисеев НДПИ
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