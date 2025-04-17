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Специалисты не нашли следов мазута в районе пляжей Севастополя

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Спасательной службы Севастополя завершили проверку береговой линии и морского дна на наличие загрязнения мазутом, следов нефтепродуктов не выявлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"К настоящему времени Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что специалисты исследовали самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря.

Мониторинг продолжается, добавил губернатор Севастополя.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута .

В Севастополе выбросы мазута фиксировали с 3 января.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 17 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь Михаил Развожаев
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