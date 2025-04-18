На Кубани со дна Черного моря собрали более 255 тонн грунта с мазутом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Водолазы МЧС с начала проведения работ после декабрьского крушения танкеров собрали со дна Черного моря в Краснодарском крае более 5 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами, сообщает пресс-служба МЧС.

"Всего совершено более 3,2 тысячи спусков. Обследовано более 3,7 тысячи кв.м. дна, собрано 5114 мешков (более 255 тонн) с нефтесодержащими отходами", - говорится в сообщении.

С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 7,1 тысячи кв. метров дна акватории. Для отмыва мазута на дне Черного моря от донных отложений и последующего его сбора применяются компрессорные станции.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.