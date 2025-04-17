Поиск

В Подмосковье оштрафовали 82 мигрантов-работников логистического центра маркетплейса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выявили более 80 работающих с нарушениями законодательства мигрантов в логистическом центре одного из маркетплейсов в г.о. Жуковский, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"3а незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 82 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 KоAП РФ. Из них 30 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 KoAП PФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", - сказала Петрова журналистам в четверг.

В РоссииWildberries ожидает серьезных убытков из-за проверки силовиками склада компанииЧитать подробнее

На 82 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них пятеро будут выдворены из страны.

Всего, по данным представителя полиции, было "пробито" по информационным учетным базам 205 работников центра.

"Сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя", - резюмировала Петрова.

Подмосковье Жуковский МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Сервисы аренды самокатов снизили их максимальную скорость до 20 км/ч

"ЮТэйр" хочет сдать в аренду вертолеты в дружественные страны для возвращения на рынок ООН

Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

Источник сообщил о спаде производства в России этанола в январе-феврале на 18,1%

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"

В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6205 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });