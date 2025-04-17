В Подмосковье оштрафовали 82 мигрантов-работников логистического центра маркетплейса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выявили более 80 работающих с нарушениями законодательства мигрантов в логистическом центре одного из маркетплейсов в г.о. Жуковский, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"3а незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 82 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 KоAП РФ. Из них 30 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 KoAП PФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", - сказала Петрова журналистам в четверг.

На 82 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них пятеро будут выдворены из страны.

Всего, по данным представителя полиции, было "пробито" по информационным учетным базам 205 работников центра.

"Сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя", - резюмировала Петрова.