Бывший депутат Курской облдумы арестован по делу экс-губернатора области Смирнова

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Васильева заключили под стражу на срок до 19 июня, сказали в суде.

Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В суде фигурант заявил, что частично признал вину.

Ранее по этому делу в Москве под стражу были заключены экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.

В уголовном деле идет речь о хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной.

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая похитила бюджетные денежные средства совместно с руководством "Корпорации развития Курской области".

По делу в настоящее время также арестованы трое руководителей корпорации и главы компаний, получивших денежные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.