В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили газовую трубу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о нейтрализации не менее 17 беспилотников над территорией региона, в результате падения обломков повреждена газовая труба, к настоящему моменту повреждение газопровода устранено.

"Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома. К настоящему моменту повреждение газопровода устранено", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее о сбитых в ночь на 18 апреля дронах сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.