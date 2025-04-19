Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ на энергообъекты РФ за сутки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки десять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщает Минобороны РФ в субботу.

В частности, заявили в ведомстве, в Белгородской области 18 апреля в 05:20 в результате атаки БПЛА из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород - Рудник филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

18 апреля в 21:10 в результате намеренного обстрела ВСУ в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка на улице Кооперативная поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО "Газпром газораспределение Белгород", говорится в сообщении.

"В Брянской области 18 апреля в 09:47 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Климовском районе (194 точки поставки)", - сообщило Минобороны.

По его данным, 18 апреля в 09:04 в результате атаки украинского БПЛА в районе населенного пункта Зерново из-за обрыва проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе. 18 апреля в 09:05 зафиксирована повторная атака украинского дрона в районе Зерново высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго".

18 апреля в 13:31 зафиксирована атака беспилотника ВСУ по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" без детонации боезаряда. 18 апреля в 15:36 в результате атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за обрыва проводов в пролёте опор. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе (316 точек поставки). 18 апреля в 22:02 в результате атаки украинского дрона из-за повреждения отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей населенного пункта Некислица Севского района, сказано в сообщении.

В Донецкой народной республике 18 апреля в 14:08 в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич - Насосная ГУП ДНР "РЭК". В Херсонской области 18 апреля в 09:29 ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию 330 кВ "Каховская" филиала ПАО "Россети" - Таврическое ПМЭС, сообщило Минобороны РФ.