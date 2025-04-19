Поиск

Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ на энергообъекты РФ за сутки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки десять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщает Минобороны РФ в субботу.

В частности, заявили в ведомстве, в Белгородской области 18 апреля в 05:20 в результате атаки БПЛА из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород - Рудник филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

18 апреля в 21:10 в результате намеренного обстрела ВСУ в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка на улице Кооперативная поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО "Газпром газораспределение Белгород", говорится в сообщении.

Брянской области 18 апреля в 09:47 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Климовском районе (194 точки поставки)", - сообщило Минобороны.

По его данным, 18 апреля в 09:04 в результате атаки украинского БПЛА в районе населенного пункта Зерново из-за обрыва проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе. 18 апреля в 09:05 зафиксирована повторная атака украинского дрона в районе Зерново высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго".

18 апреля в 13:31 зафиксирована атака беспилотника ВСУ по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" без детонации боезаряда. 18 апреля в 15:36 в результате атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за обрыва проводов в пролёте опор. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе (316 точек поставки). 18 апреля в 22:02 в результате атаки украинского дрона из-за повреждения отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей населенного пункта Некислица Севского района, сказано в сообщении.

В Донецкой народной республике 18 апреля в 14:08 в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич - Насосная ГУП ДНР "РЭК". В Херсонской области 18 апреля в 09:29 ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию 330 кВ "Каховская" филиала ПАО "Россети" - Таврическое ПМЭС, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ Белгородская область Херсонская область Брянская область ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алиханов сообщил, что дано поручение по расширению программы льготного автокредитования

"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Iskra на заводе в Тольятти

"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Iskra на заводе в Тольятти

Путин проведет 22 апреля переговоры с султаном Омана

Путин проведет 22 апреля переговоры с султаном Омана

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль хутора Олешня в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 130 км берега в Темрюкском районе Кубани доступны для купания

"Аэрофлот" опроверг сообщение о выкате самолета за полосу в Кемерове

Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Что произошло за день: пятница, 18 апреля

Разлив мазута в Керченском проливе

Туристов предупредили о возможных задержках в возврате средств за отели Анапы

В "Роскосмосе" подтвердили смену руководства РКК "Энергия"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6221 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });