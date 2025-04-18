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Путин не давал войскам новых указаний по истечении моратория с ударами по энергообъектам

Путин не давал войскам новых указаний по истечении моратория с ударами по энергообъектам
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Месяц моратория России на удары по энергетической инфраструктуре Украины истек, но пока других указаний президента Владимира Путина не было, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Месяц (моратория) действительно истек. Но в настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента Путина не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта, в Кремле сообщили о введении временного моратория на удары по энергообъектам Украины сроком на 30 суток.

Позднее Кремль сообщил, что мораторий по взаимной договоренности может быть продлен, а в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила 17 апреля, что Украина игнорирует мораторий на нанесение ударов по энергообъектам, Москва зафиксировала уже более 80 подобных атак Киева с 18 марта.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина
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