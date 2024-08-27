Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину как можно быстрее включиться в работу по предотвращению обмеления Каспия.

"Недавно был в Азербайджане, и наш коллега, президент Азербайджана, обратил внимание на то, что Каспий мелеет. Он очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью. У меня к вам просьба: я, конечно, поручу это правительству, но вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - сказал Путин на встрече с Бабушкиным.

Губернатор в ответ пообещал подключить научное "сообщество, практиков" и подготовить соответствующий доклад.

"Да, как можно быстрее (...), чтобы и ваша работа, и работа правительства РФ строились на основе моего поручения", - сказал Путин.

На встрече губернатор также рассказал о проделанных работах на Волго-Каспийском канале для достижения проходных глубин для водного транспорта до 4,5 метров. Это, в том числе, как ожидается, позволит увеличить в этом году перевалку груза через порты области до 5 млн тонн.