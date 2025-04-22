Поиск

Бывший Danone в России вложит 1 млрд рублей в выпуск растительных напитков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition, объединяет бывшие активы ушедшей из России Danone) инвестирует 1 млрд рублей в производство растительных напитков на базе филиала - молочного комбината "Самаралакто".

Об этом пресс-служба компании сообщила после встречи губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с генеральным директором АО "Эйч энд Эн" Якубом Закриевым и председателем совета директоров Русланом Алисултановым.

Планируемая мощность нового производственного цеха - 17 тысяч тонн продукции в год. Это новая линейка продуктов, выпускаемых под торговой маркой Planto, на основе сырья растительного происхождения (соевое, кокосовое и другие виды молока). "Проект подразумевает установку новой производственной линии, дополнительного технологического оборудования, а также расширение склада сырья и материалов с учетом роста объемов производства предприятия. Старт строительства цеха растительных напитков запланирован на второй квартал текущего года, завершение - на конец 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

В 2024 году производство продукции на "Самаралакто" составило около 81 тыс. тонн, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. При выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска готовой продукции вырастут более чем на 23%, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Федорищев, процитированный в пресс-релизе, "Самаралакто" является стратегическим в продовольственной системе не только Самарской области, но и в целом Приволжского федерального округа. "Самаралакто" - один из старшейших заводов нашей компании и один из самых современных по оснащению. Речь идет не только о расширении производственных мощностей завода, но и о развитии очень популярной растительной категории продуктов питания", - отметил Закриев, слова которого также приведены в пресс-релизе. По словам Алисултанова, расширение производственных мощностей и планомерное повышение эффективности входящих в компанию производств является одним из приоритетов стратегии развития на ближайшее время.

В мае 2024 года Danone, работавшая в России с 1992 по 2023 годы, закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса компании "Вамин Р" (Татарстан). В сентябре 2023 года компания переименована в "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). Продукция производится на 12 заводах.

В 2024 году компания увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей.

Danone Татарстан Вамин Р Самаралакто Самарская область Вячеслав Федорищев Якуб Закриев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Ушаков заявил, что Уиткоффа на этой неделе ждут с визитом в Москве

Разлив мазута в Керченском проливе

Значительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского района

Значительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского района

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Для военных могут ввести дисциплинарную ответственность за нарушения в природопользовании

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Султан Омана прибыл на переговоры в Кремль

Султан Омана прибыл на переговоры в Кремль

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта

Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });