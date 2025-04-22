Бывший Danone в России вложит 1 млрд рублей в выпуск растительных напитков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition, объединяет бывшие активы ушедшей из России Danone) инвестирует 1 млрд рублей в производство растительных напитков на базе филиала - молочного комбината "Самаралакто".

Об этом пресс-служба компании сообщила после встречи губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с генеральным директором АО "Эйч энд Эн" Якубом Закриевым и председателем совета директоров Русланом Алисултановым.

Планируемая мощность нового производственного цеха - 17 тысяч тонн продукции в год. Это новая линейка продуктов, выпускаемых под торговой маркой Planto, на основе сырья растительного происхождения (соевое, кокосовое и другие виды молока). "Проект подразумевает установку новой производственной линии, дополнительного технологического оборудования, а также расширение склада сырья и материалов с учетом роста объемов производства предприятия. Старт строительства цеха растительных напитков запланирован на второй квартал текущего года, завершение - на конец 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

В 2024 году производство продукции на "Самаралакто" составило около 81 тыс. тонн, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. При выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска готовой продукции вырастут более чем на 23%, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Федорищев, процитированный в пресс-релизе, "Самаралакто" является стратегическим в продовольственной системе не только Самарской области, но и в целом Приволжского федерального округа. "Самаралакто" - один из старшейших заводов нашей компании и один из самых современных по оснащению. Речь идет не только о расширении производственных мощностей завода, но и о развитии очень популярной растительной категории продуктов питания", - отметил Закриев, слова которого также приведены в пресс-релизе. По словам Алисултанова, расширение производственных мощностей и планомерное повышение эффективности входящих в компанию производств является одним из приоритетов стратегии развития на ближайшее время.

В мае 2024 года Danone, работавшая в России с 1992 по 2023 годы, закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса компании "Вамин Р" (Татарстан). В сентябре 2023 года компания переименована в "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). Продукция производится на 12 заводах.

В 2024 году компания увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей.