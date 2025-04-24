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Костин заявил о потребности судостроения в еще 200 млрд рублей господдержки в год

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Для дальнейшего развития судостроительной отрасли, помимо модернизации существующих и строительства новых мощностей, необходима дополнительная государственная поддержка в виде долгосрочного лизинга в части стимулирования спроса на строительство флота на отечественных верфях, считает глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

"Нам нужно стимулировать, нужна поддержка потребителя. Потому что мы сегодня все равно не в состоянии будем обеспечить такие цены, которые сегодня дает Китай", - сказал Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking.

Он отметил, что судостроительная отрасль в Китае получает значительную господдержку, а для стимулирования производства власти страны "ликвидировали" все суда возрастом 10 лет и старше.

"Если мы не простимулируем потребителя (заказчика судов - ИФ) в виде дешевого долгосрочного лизинга, то мы не сможем быть конкурентными по отношению к подержанным судам, которые находятся на мировом рынке, и т.д... Это вопрос ключевой, потому что зачем производить что-то, если некому покупать", - сказал Костин.

По его словам, судостроители сейчас пытаются убедить правительство в необходимости господдержки спроса в виде лизинга. "Нам сейчас нужно, не такая большая сумма, я думаю, порядка 200 млрд рублей в год нужно именно на лизинг, для того, чтобы обеспечить потребление торгового флота и рыболовных судов", - сказал он.

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ) предложила властям ограничить работу "ветхого" флота и масштабировать программу поддержки спроса, учитывающую платежеспособность заказчиков.

Андрей Костин ВТБ Китай ОСК правительство
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