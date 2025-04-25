Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию повышением индекса IMOEX2 на 0,19%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу подрастает на ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,19% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2950,14 пункта (+0,19%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+2%), "Московской биржи" (+1,2%), "ВК" (+1,2%), "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), ММК (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), МТС (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%) и Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции "Полюса" (-2,2%), "ФосАгро" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Однако еще есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS News. "Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ближайшие дни важными для решения украинского кризиса. По его словам, он верит, что обе стороны конфликта хотят мира, и считает необходимым усадить их за стол переговоров.

Он добавил, что у него есть свой дедлайн в посредничестве в этом вопросе, и предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".

Трамп также заявил, что пока не намерен рассуждать о возможности дополнительных санкций против России. "Я бы ответил на этот вопрос через неделю", - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста на этот счет. "Мы оказываем очень много давления на Россию", - добавил он.

Говоря о том, на какие уступки была бы готова пойти Россия для решения украинского кризиса, Трамп ответил: "Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки".

Кроме того, Трамп заявил, что оказывает сильное давление на Россию для решения украинского кризиса, однако не обо всем этом давлении говорят публично.

По его словам, об этом знают в России и люди, близкие к ситуации. Президент США отметил, что его администрация оказывает давление и на Украину. "Мы оказываем сильное давление и на тех, и на других", - сказал он.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, завершив в плюсе третью сессию подряд.

Инвесторы изучали квартальную отчетность компаний, а также следили за сигналами Белого дома относительно перспективы нормализации торговых отношений США с Китаем.

Изменение тона заявлений Вашингтона в отношении пошлин на импорт китайских товаров улучшило настроения на рынках. Ранее на этой неделе президент США Трамп признал, что объявленные им 145-процентные ставки слишком высоки, пообещав снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Министр финансов США Скотт Бессент также сказал, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли, однако позднее заявил, что Трамп не планирует снижать пошлины в одностороннем порядке.

Как показали опубликованные в четверг статданные, объем новых заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали их роста на 2%. В феврале рост заказов составил 0,9%, как и сообщалось ранее.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 25 апреля сложилась в целом позитивная обстановка, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует повышение в ожидании улучшения торговых отношений между США и Китаем.

На нефтяном рынке утром в пятницу также наблюдается рост котировок. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 мск составила $66,91 за баррель, что на 0,56% выше уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,59% - до $63,15 за баррель.