Песков заявил, что сигнал о прямых переговорах должен поступить из Киева

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия ждет сигнала от Киева для возобновления переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"От Киева", - ответил он на вопрос, от кого должны поступить сигналы для возобновления прямых переговоров.

"Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. Есть юридический запрет. Пока не видим никаких действий ", - отметил он.

"Продолжается специальная военная операция, продолжаются усилия США по выводу процесса (урегулирования - ИФ) в мирное русло", - сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения нанесения ударов со стороны России и Украины.

"Неоднократно подтверждалась президентом готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - отметил он.