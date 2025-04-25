Кремль увидел в "челночной дипломатии" Уиткоффа возможность довести до США позицию РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Личные встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом являются хорошей возможностью донести позицию России, такой формат позволяет изложить все нюансы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В личной беседе всегда проще изложить все нюансы. Общение с Уиткоффом занимает много времени, несколько часов. Это хорошая возможность довести до сведения американской стороны нашу позицию", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок опубликовал в своем телеграм-канале сам журналист.

"Это челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются США", - отметил Песков.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, действительно ли Уиткофф привозит в Россию определенные послания Трампа и уезжает обратно в США с посланиями от Путина.

Путин в пятницу провел встречу с Уиткоффом. Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа. Предыдущая состоялась 11 апреля в Петербурге.