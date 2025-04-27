Дроны ВСУ атаковали маслозавод и школу в Курской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаках украинских беспилотников в Беловском районе.

"Ночью украинские беспилотники самолетного типа атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, также пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

С осколочными ранениями пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу.