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Минобороны заявило, что остатки ВСУ выдавлены из Курской области за пределы границы РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что завершен разгром подразделений ВСУ на территории Курской области, украинские силы выдавлены за пределы госграницы.

"Вооруженные Силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождено село Горналь - последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

В РоссииНачальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. ОбобщениеНачальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. ОбобщениеЧитать подробнее

Отмечается, что в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.

"Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 76,5 тыс. человек, 412 танков, 15 систем HIMARS и другую технику.

Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что вся территория Курской области освобождена от ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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