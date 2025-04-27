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Яровая призвала обеспечить в лагерях Анапы непляжный детский отдых

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая призвала министерство просвещения проработать вопрос организации детского отдыха в лагерях Анапы, на Черноморском побережье, даже там, где есть сложности с использованием пляжей, но где имеется качественная инфраструктура.

"Мы хотели бы адресовать вопросы министерству (просвещения - ИФ) по ситуации в Краснодарском крае, в Анапе, на Черноморском побережье. Если есть сложности с использованием пляжей, это не означает, что нельзя использовать лагеря, потому что у нас очень много лагерей, которые вообще к морю никак не привязаны, но если там есть качественная современная инфраструктура, которая позволяет безопасно, качественно, интересно организовывать оздоровление детей", - сказала Яровая в воскресенье на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

"Значит, нужно провести надлежащую работу с тем, чтобы все регионы и все родители имели возможность оперативного приобретения таких путевок, потому что нелепо выглядит ситуация: объекты есть, инфраструктура есть, путевок нет, желающих нет. Значит, что-то в этой ситуации не срастается", - подчеркнула она.

По словам Яровой, "Краснодарский край уже инициативно принимает меры, но этого недостаточно". "Нужен федеральный уровень, и нужно провести работу с регионами. Я уверена, что родители, обладая достоверной информацией о качестве отдыха и доступности цены, обязательно этим воспользуются. Это, в любом случае, выгоднее, чем просто потерять этот год и эту инфраструктуру. У нас есть вопросы по Крыму, потому что информация о том, что как будто бы некоторые детские лагеря будут перепрофилированы, она нас очень беспокоят. И мы также хотели бы получить развернутую информацию по этому поводу", - добавила вице-спикер.

Она также представила данные Минпросвещения, согласно которым "летом 2025 года откроется 40,5 тысяч лагерей, где отдохнет 6 миллионов детей". "Это больше, чем в прошлом году. И, фактически, показатели прошлого года были 39,8 тысяч лагерей, 5,7 миллионов детей. Но мы понимаем, что у нас есть другая проблема, которую постоянно поднимает Государственная Дума, нас поддерживают коллеги из Совета Федерации. Это огромное количество детей, которые не охвачены детским отдыхом", - сказала Яровая.

Вице-спикер Госдумы напомнила, что президент РФ Владимир Путин "обозначил, что организация детского отдыха - это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти и управления". "По поручению президента правительство реализует программу капитального ремонта летних оздоровительных лагерей. Я хочу это особо подчеркнуть, что несмотря на сложности бюджета, президентом уделяется самое серьезное внимание этим вопросам. Благодаря именно этому в 2024 году будет дополнительно обеспечен отдых более чем 200 тысяч детям", - сказала Яровая.

Заседание президиума Совета законодателей проходит в воскресенье в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе в этом году невозможно использовать для купания из-за отклонений в пробах воды и песка.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

Ирина Яровая Анапа
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