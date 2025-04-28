Лавров cообщил, что Си Цзиньпина ждут в России на праздновании 80-летия Победы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с визитом для участия в праздновании 80-летия Победы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся, и, безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября ", - сказал Лавров.

Переговоры министров проходят "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Ранее посол России в Пекине Игорь Моргулов заявил, что председатель КНР принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в Китай в сентябре по случаю годовщины победы Китая над Японией.