Поиск

Лавров cообщил, что Си Цзиньпина ждут в России на праздновании 80-летия Победы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с визитом для участия в праздновании 80-летия Победы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся, и, безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября ", - сказал Лавров.

Переговоры министров проходят "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Ранее посол России в Пекине Игорь Моргулов заявил, что председатель КНР принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в Китай в сентябре по случаю годовщины победы Китая над Японией.

Ван И Китай Сергей Лавров Си Цзиньпин МИД Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

В некоторых регионах РФ теряется до 40% целевых мест в медвузах

Минобрнауки планирует изменить механизм льготного образовательного кредита

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Акцию "Бессмертный полк" впервые проведут на матчах РПЛ и Кубка России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });