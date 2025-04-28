Российский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности и диалогу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия в связи с эскалацией напряжённости между Индией и Пакистаном призывает обе стороны к сдержанности и диалогу, заявили в МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник провёл встречи с послами Пакистана и Индии в Москве Мухаммадом Халидом Джамали и Винаем Кумаром.

В ходе встречи с Джамали стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"С российской стороны был озвучен призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, в ходе встречи с индийским послом Руденко обсудил актуальные двусторонние вопросы и график предстоящих политических контактов, а также общую ситуацию в регионе Южной Азии, "в том числе эскалацию напряженности между Нью-Дели и Исламабадом в связи с терактом".

"Подтверждена готовность России совместно и Индией противостоять глобальной террористической угрозе", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание TheIndian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.