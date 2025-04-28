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Кремль заявил, что публичное обсуждение предложений по украинскому урегулированию невозможно

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Публичное обсуждение предложений по украинскому урегулированию невозможно, так как в тот момент, когда они попадают в СМИ, эти идеи теряют свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме", - сказал он журналистам, комментируя сообщения СМИ об инициативах Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию.

По словам представителя Кремля, "как только это попадает в публичную плоскость, это во многом теряет свою релевантность, если и когда эти сообщения соответствует действительности, а такое редко случается".

Дмитрий Песков РФ Украина
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