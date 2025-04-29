Генерал Москалик похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом, погибшем 25 апреля в результате теракта украинских спецслужб, состоялась во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщает Минобороны России.

"В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Утром 25 апреля в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

На следующий день в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в преступлении - агента украинских спецслужб, имеющего вид на жительство на Украине, 42-летнего Игната Кузина.

Басманный суд Москвы отправил Кузина под арест до 25 июня.