Дело о теракте против генерала Москалика направлено в военный суд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ передала в военный суд уголовное дело в отношении Игната Кузина, обвиняемого в теракте, в результате которого генерал-лейтенант Минобороны России Ярослав Москалик погиб в подмосковной Балашихе.

"Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кузин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 4 ст. 327 УК РФ (хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа).

"По версии следствия, с февраля 2022 по апрель 2023 года неустановленные лица создали на Украине сообщество для осуществления террористической деятельности на территории России, дестабилизации работы органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции. В 2023 году в состав сообщества за деньги был вовлечен Кузин, которому определили роль исполнителя теракта в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Ярослава Москалика", - сообщили в надзорном ведомстве

С сентября 2023 по апрель 2025 года Кузин вел наблюдение за квартирой в Балашихе, где жил Москалик, арендовав жилье по соседству. Позднее он забрал из тайника в лесопарковой зоне и перенес к себе средства видеонаблюдения, детонатор, взрывчатое вещество массой около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства и снаряжения его поражающими элементами.

"В феврале 2025 года Кузин приобрел автомобиль, припарковав его у подъезда дома, где проживал Москалик. По видеосвязи он прошел обучение, собрал СВУ и разместил его вместе с системой видеонаблюдения в салоне этого автомобиля. 25 апреля неустановленный соучастник в то время, когда Москалик вышел из подъезда, дистанционно привел СВУ в действие, мужчина погиб", - добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что жильцам дома причинен имущественный ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

