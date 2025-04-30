МВД РФ объявило в розыск главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск медиаменеджера и главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (признан в России иностранным агентом).

Соответствующая карточка с данными журналиста размещена в базе розыска министерства.

Согласно базе, Дзядко разыскивается в рамках расследования уголовного дела, без уточнения подробностей.

Основанный Натальей Синдеевой (признана иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.