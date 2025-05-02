Авиация МЧС тушит в Забайкалье природный пожар на площади 1,9 тыс. га

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Ил-76 МЧС России привлечены к тушению крупного лесного пожара в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тыс. гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за 4 раза", - говорится в сообщении.

Также в защите населенных пунктов от природных пожаров задействована наземная группировка МЧС РФ в составе более 860 человек и порядка 200 единиц техники.