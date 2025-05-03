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В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Отражение атаки БПЛА и безэкипажных катеров идет в районе Новороссийска, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров", - приводятся слова Кравченко в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА пожар произошел в районе Сухого озера в Тамани, также поврежден частный дом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Новороссийск Краснодарский край
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