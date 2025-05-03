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Пожар после атаки БПЛА начался в Тамани Краснодарского края

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА пожар произошел в районе Сухого озера в Тамани, также поврежден частный дом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В ст. Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. В первом - обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором - обломки беспилотника повредили частный дом", - говорится в сообщении.

В соседней Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край Тамань
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