Пожар после атаки БПЛА начался в Тамани Краснодарского края

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА пожар произошел в районе Сухого озера в Тамани, также поврежден частный дом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В ст. Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. В первом - обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором - обломки беспилотника повредили частный дом", - говорится в сообщении.

В соседней Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов.