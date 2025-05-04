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Путин отметил, что были риски в связи с уходом из РФ зарубежных компаний и санкциями

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Риски во время ухода из России зарубежных компаний и введения санкций были, но страна стала зависимой от внешних факторов, это стало опасно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я исходил из того, что мы не "бросаемся с головой в омут", есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно", - сказал он в документальном фильме телеканала "Россия-1" (ВГТРК) "Москва. Кремль. Путин. 25 лет".

"Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима (от внешнего влияния - ИФ). Современный мир - очень взаимосвязанный, естественно, так должно быть. Но, когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов - это опасно", - подчеркнул глава государства.

Так Путин ответил на вопрос, знал ли он, что российская экономика сильная и выдержит уход западных компаний и введение санкций.

Владимир Путин
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