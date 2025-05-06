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Реконструкция аэродромов по концессии увеличит стоимость авиабилетов в среднем на 150 руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Реконструкция аэродромов РФ в рамках концессионных соглашений с инвесторами в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира в среднем составит 150 руб., сообщил глава Росавиации Дмитрия Ядров.

"Важнейшим механизмом при реализации концессии для нас была тарифная нагрузка, которая может последовать на пассажира (...) Тарифная нагрузка в рамках одного холдинга будет распределяться равномерно на все аэропорты данного холдинга. При реализации данного подхода тарифная нагрузка в среднем на одного пассажира составит 150 рублей. Это также подтверждено ВЭБом и Сбером", - сказал Ядров на совещании по развитию аэропортовой инфраструктуры, которое провел глава правительства Михаил Мишустин в Минеральных Водах во вторник.

Он подчеркнул, что тарифы увеличатся только для пассажиров тех рейсов, которые обслуживаются аэропортами холдинга, реализующего проекты концессии. В РФ несколько таких холдингов, крупнейшие из них - "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика".

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Всего, по словам Ядрова, в реконструкцию 28 аэродромов до 2030 года планируется привлечь более 124 млрд руб. внебюджетного финансирования, что составляет 45% от общей стоимости проектов. При этом сообщалось, что из федбюджета в 2025-2027 гг. на такие проекты планируется выделить более 50,5 млрд руб.

Ранее Минтранс РФ подготовил проект изменений в Воздушный кодекс, которым планируется узаконить инфраструктурные сборы с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэродромов в рамках концессий с инвесторами. Введение этого сбора предполагается таким образом, чтобы не допустить "чрезмерного увеличения" платы за эксплуатацию аэродромов авиакомпаниями, и, соответственно, роста стоимости билетов для их пассажиров, говорилось в пояснительной записке. Собранные средства будут аккумулироваться на базе подведомственного Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и далее направляться на возмещение инвестиций холдингов, в том числе погашение кредитов.

Законопроект на сегодняшний день согласован с Минфином, Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития, сообщил Ядров во вторник. Ожидается, что он вступит в силу 1 сентября этого года и позволит заключить "без отлагательных условий" три концессии - по аэропортам в Кемерово, Ставрополе и Чите (все три входят в "Новапорт"). Ранее были заключены концессионные соглашения так же по трем аэропортам - Салехарда (с "Новапором"), "Омск-Федоровка" (с "Аэропортами регионов") и Горно-Алтайска (со Сбербанком).

Росавиация
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