В Петрозаводске прошла самая масштабная в его истории акция "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Свыше 55 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Петрозаводске (Карелия), которую организовали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в пятницу.

"Акция памяти в Петрозаводске получилась самой масштабной за все время ее проведения: участниками стали более 55 тыс. человек. Звучали песни, были улыбки и слезы. И главное - было единение и гордость за нашу страну и народ, который может преодолеть любые трудности и выстоять перед любыми вызовами", - написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Шествия в традиционном очном формате в Петрозаводске провели впервые после двухлетнего перерыва.

Горожане и гости карельской столицы прошли с портретами участников Великой Отечественной войны по проспекту Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова. Во главе "Бессмертного полка" пронесли штандарт Карельского фронта и растянутую 80-метровую георгиевскую ленту.