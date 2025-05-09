Праздничный салют в честь 80-летия Победы состоялся в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Праздничный артиллерийский салют в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве.

"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с исторических площадок Москвы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении Минобороны России.

Согласно нему, запуск праздничных фейерверков произвели расчеты 72 пусковых салютных установок с 16 точек во всех административных округах столицы. Залпы производили из артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Салют продлился 10 минут. Вечернее небо столицы украсили свыше 10 тыс. фейерверков различных типов и цветов, в числе которых были редкие патриотические композиции, сообщили в ведомстве.