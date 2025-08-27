Поиск

Салют в День города в Великом Новгороде отменили в целях безопасности

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Салюта в День города Великого Новгорода, обычно собирающего у Кремля десятки тысяч зрителей, в этом году не будет, сообщили "Интерфаксу" в среду в мэрии.

"Салют отменили в целях безопасности", - пояснил собеседник агентства.

Согласно федеральному законодательству, в Городах воинской славы, к которым относится Великий Новгород, должны давать салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы) и в День города, который отмечается в Великом Новгороде в последнее воскресенье августа.

Согласно информации мэрии, местные власти приготовили для новгородцев и гостей города серию культурных и спортивных мероприятий. В историческом центре города пройдут театрализованные программы, концерты фольклорных коллективов, духовых оркестров, хоров и рок-групп, выставки музыкальных древностей и раритетных автомобилей. Участников праздника научат писать на бересте, ткать и изготавливать традиционные глиняные игрушки.

