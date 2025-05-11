Минобороны РФ заявило о продолжении специальной военной операции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские войска продолжили СВО после завершения режима прекращения огня, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - сказано в сообщении министерства.

Россия объявляла режим прекращения огня в зоне СВО на Украине с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.

Ранее РФ предложила Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.