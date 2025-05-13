Слуцкий заверил, что российские переговорщики будут в Стамбуле 15 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговорная группа от России по украинскому урегулированию будет 15 мая в Стамбуле.

"Послезавтра, в четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут, - сказал Слуцкий с думской трибуны. - Сегодня наша задача практическим образом сплотиться вокруг конструкции, предложенной президентом России, которая единственная ведет к реальному миру - это переговоры без предварительных условий".

На брифинге 13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам, а состав делегации будет объявлен, когда Владимир Путин сочтет это нужным.

Накануне на Смоленской площади сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом предложение Путина Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Это предложение российский президент высказал в ночь на 11 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.