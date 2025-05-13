Путин назвал сложной задачу затормозить инфляцию, не "заморозив" экономику

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отметил сложность задачи добиться "мягкой посадки" экономики, которая бы способствовала формированию условий для снижения ключевой ставки Банка России.

"Одна из главных проблем в сегодняшней экономике России - это высокая инфляция. Здесь сложная задача - нужно и инфляцию придавить, и не создать условия когда (. . .), чтобы не заморозить саму экономику", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".

"Необходимо осуществить "мягкую небольшую посадку", которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку", - отметил президент.

Он добавил, что всем бы хотелось, чтобы экономика развивалась нужными темпами в условиях соблюдения макроэкономических показателей.