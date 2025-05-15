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Мединский заявил о готовности обсуждать компромиссы на переговорах в Стамбуле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, заявил, что российская сторона настроена по-деловому и готова к обсуждению компромиссов.

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Отвечая на вопросы журналистов в Стамбуле, Мединский отметил, что российские переговорщики готовы к обсуждению "возможных компромиссов". "Настрой рабочий", - добавил он.

Помощник президента РФ обратил внимание, что в российской делегации - представители и руководящий состав всех заинтересованных ведомств.

Он воздержался от ответа на вопрос, когда начнутся переговоры.

Владимир Мединский Украина РФ
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