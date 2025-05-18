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Что произошло за день: воскресенье, 18 мая

Путин о необходимых результатах СВО, интронизация папы римского Льва XIV и признание Яшина лучшим вратарем по версии IFFHS

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал среди необходимых результатов СВО создание условий для долгосрочного мира. Президент РФ также подчеркнул необходимость обеспечить интересы людей на территориях, где живут те, кто считает Россию своей родиной.

- В Ватикане прошла интронизация папы римского Льва XIV. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла возглавить российскую делегацию на церемонии по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута, вместо нее делегацию возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

- Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS. На второе место Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Джанлуиджи Буффона (Италия), на третье - Мануэля Нойера (Германия).

- Израильские военные объявили о начале масштабной операции в ряде районов Газы. В ЦАХАЛ отметили, что действия ведутся и на севере, и на юге анклава.

- Военные Индии заявили, что прекращение огня с Пакистаном является бессрочным. Ранее сообщалось, что режим прекращения огня был продлен до 18 мая.

- Гражданку Казахстана насмерть придавило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Еще две ее соотечественницы получили легкие травмы.

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