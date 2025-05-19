В Госдуме поддержали ужесточение ответственности для иноагентов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев поддержал идею Минюста об ужесточении ответственности для иноагентов.

"Следует согласиться с Министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно", - сообщил Пискарев через пресс-службу комиссии.

Он напомнил, что в Австралии и Великобритании "за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в России значительно меньше".

"С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны, полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих", - сообщил Пискарев.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко анонсировал внесение в закон поправок, кардинально ужесточающих уголовное наказание для иностранных агентов, и сослался на опыт США, Великобритании, Канады и Австралии.

Он отметил, что в России, в отличие от других стран, штрафные штраф за несоблюдение обязанностей иноагента составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года, и на срок до 2 лет.