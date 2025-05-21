В Забайкалье природный пожар угрожает селу и автозаправке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Улетовском районе Забайкальского края тушат лесной пожар близ села Татаурово, сообщает Минприроды региона.

"Лесопожарная группа прокладывает дополнительные противопожарные минерализованные полосы для защиты села Татаурово и автозаправочной станции", - говорится в сообщении.

На месте работают 28 человек личного состава Забайкаллесхоза.

Противопожарные минерализованные полосы были проложены накануне, но сильный ветер распространяет огонь.

Ранее сообщалось, что из-за лесного пожара в районе Татаурова закрыт участок федеральной трассы "Байкал", транспорт направляется в объезд через населенный пункт.

С 7 апреля в регионе из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня. В Забайкалье продолжают стягиваться силы и средства из других регионов для борьбы с пожарами.