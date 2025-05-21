В Забайкалье участок федеральной трассы перекрыли из-за пожара

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае из-за лесного пожара закрыли участок федеральной автодороги Иркутск - Улан-Удэ - Чита, сообщает региональное УМВД.

"Из-за лесного пожара закрыто движение для транспортных средств с 1030 по 1034 км автодороги "Байкал" в Улетовском районе", - говорится в сообщении.

Регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции, они направляют автомобили в объезд через населенный пункт Татаурово.

С 7 апреля в регионе из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня.